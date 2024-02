Mapa zasięgu 5G i LTE. Gdzie jest sygnał komórkowy?

Mapa zasięgu komórkowego 5G i LTE może przydać się każdemu, kto chce zdecydować się na bezprzewodowy dostęp do internetu w domu lub abonament komórkowy w miejscowości oddalonej od centrum dużego miasta. W takich sytuacjach zasięg sieci ma bowiem największe znaczenie, a informacja o rozmieszczeniu nadajników BTS może przydać się, by odpowiednio ustawić antenę kierunkową zamontowaną na elewacji.

Kolejna propozycja to serwis stacjebazowe.pl , gdzie również dostępne jest filtrowanie oraz szczegółowe informacje o konkretnym nadajniku 5G i LTE. Aby wyświetlić nadajniki konkretnego operatora lub częstotliwości, konieczne jest odpowiednie przybliżenie mapy, a następnie skorzystanie z menu po lewej stronie . Informacje o danym BTS-ie wyświetlą się w formie "dymka", po kliknięciu symbolu nadajnika na mapie.

Mapa zasięgu nPerf wyróżnia się na tle innych formą prezentacji danych. Użytkownik może wskazać operatora, a następnie przeglądać "zasięg sieci" w formie zakreślonych kolorami ulic , co powinno wskazywać, gdzie można liczyć na zasięg danego rodzaju, np. 5G lub LTE. Alternatywnie można przełączyć się na widok "prędkość pobierania" i stąd odczytać, na jakie transfery można liczyć podczas korzystania z internetu.

Inna propozycja to interaktywna mapa zasięgu SocWare. Tutaj filtrowanie dostępne jest w górnej części, gdzie można wskazać konkretnego operatora i interesujące pasmo. To szczególnie cenne na przykład z punktu widzenia użytkowników chcących wymusić pracę domowego modemu LTE na konkretnym paśmie, by zwiększyć szybkość internetu, unikając bardziej obciążonych stacji BTS. Po kliknięciu konkretnego nadajnika, na ekranie wyświetlana jest niewielka tabela ze szczegółami danego nadajnika.