Plex – wyciek danych. Hakerzy przejęli hasła użytkowników

Hakerzy uzyskali dostęp do jednej z baz danych Plexa. W ich ręce wpadły informacje na temat części użytkowników serwisu, w tym adresy email oraz hasła. Na szczęście te ostatnie są zaszyfrowane w formie hashów, dzięki czemu hakerzy nie mają dostępu do kont. To jednak wkrótce może się zmienić, bo prędzej czy później cyberprzestępcy będą w stanie złamać szyfrowanie i uzyskać dostęp do haseł.