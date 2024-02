Podróbka serwisu Millenet. Podstęp podczas logowania

Klienci Banku Millennium muszą uważać, by nie trafić na fałszywy serwis logowania do bankowości internetowej Millenet. Jest to najpewniej jedna z wielu spreparowanych stron logowania do różnych banków, a trafiła na nią nasza czytelniczka po kliknięciu linku do "potwierdzenia sprzedaży".

Wszystko zaczęło się od fałszywego komunikatu o sprzedaży przedmiotu w serwisie Vinted. Do naszej czytelniczki dotarła długa wiadomość dotycząca zamówienia, w której pojawiła się informacja o sprzedaży i rzekomej konieczności "potwierdzenia zakupu" celem otrzymania środków.

Link, który nawet nie próbuje udawać autentycznego łącza do jakiejkolwiek powszechnie znanej usługi, doprowadził naszą czytelniczkę do fałszywego formularza logowania, w tym przypadku do Millenetu - bankowości internetowej dla klientów Banku Millennium.

Formularz logowania został dobrze przygotowany, by udawać autentyczną stronę. Oszuści wykorzystali logo Millennium i zadbali o sensowny układ witryny wraz z polskimi znakami diakrytycznymi w napisach (co nie jest oczywiste w tego typu przypadkach, choć zdarzają się też "imponujące" wyjątki). Użytkownik działający machinalnie mógłby łatwo uwierzyć, że znajduje się na prawdziwej stronie logowania do Banku Millennium.

Na tym etapie podstęp zdradza w zasadzie tylko URL strony - fałszywy serwis "postawiono" w domenie [.]xyz, co powinno budzić przynajmniej wątpliwości, jeśli nie zrobiła tego wcześniejsza wiadomość o konieczności potwierdzenia zamówienia. Przypominamy, że takie etapy nigdy nie są konieczne w przypadku sprzedaży przez internet, a status swoich ogłoszeń należy śledzić samodzielnie, wyłącznie po zalogowaniu w oficjalnej aplikacji lub na stronie internetowej serwisu.

Oszuści internetowi regularnie wykorzystują ten sam schemat co oznacza, że stale istnieją osoby, które są skłonne uwierzyć, że właśnie sprzedały przedmiot i muszą cokolwiek zrobić, by otrzymać przelew. To błędne założenie - cały proces sprzedażowy powinien być obsługiwany przez dany serwis z ogłoszeniami, a co do zasady, aby otrzymać od kogoś pieniądze, nie ma konieczności logowania się gdziekolwiek.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl