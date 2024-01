Masz Netfliksa? Zwróć uwagę na wiadomości e-mail

Jeśli ofiara nie zorientuje się, że to atak i kliknie link zawarty w treści, by rzekomo "zachować dostęp do konta", zostanie przeniesiona na fałszywą stronę logowania do serwisu Netflix. Wizualnie jest bardzo dobrze przygotowana i nie sprawia wrażenia podróbki, a wątpliwości na tym etapie powinien budzić przede wszystkim adres, który nie ma związku z autentyczną domeną Netfliksa i jest absurdalnie wręcz długi. Formularz prosi o login i hasło do serwisu VOD, by przejść do kolejnego kroku. Oczywiście należy się spodziewać, że dane logowania trafiają jak na tacy na ręce oszustów.