Podstępna oferta. "The najnowszy model" za darmo

Filtry antyspamowe w poczcie e-mail mają swoje niedoskonałości, o czym użytkownicy przekonują się, gdy do skrzynki odbiorczej wpada wiadomość wyraźnie podejrzana . Opisywany przypadek to dokładnie taka sytuacja - wśród odebranych wiadomości w Gmailu dotarliśmy do fałszywej wiadomości, w której ktoś podszywa się nieudolnie pod Allegro i sugeruje możliwość odebrania darmowego elektronarzędzia firmy Makita.

Wiadomość jest przygotowana wyjątkowo niedbale, wliczając w to brak polskich znaków diakrytycznych zastąpionych znakami zapytania, błędy w tłumaczeniu nawet prostych zdań oraz absurdalnie długi adres nadawcy ze skrzynką w domenie .xyz . Sam tytułowy "The najnowszy model" urządzenia powinien zwrócić skutecznie uwagę każdego odbiorcy takiego e-maila i zasugerować, że coś tu jest nie tak.

Całą wiadomość to w praktyce grafika działająca jako przycisk. Docelowo użytkownik zostanie przekierowany na stronę naesh[.]pro, która jest blokowana przez oprogramowanie zabezpieczające komputer. Spodziewamy się, że po zignorowaniu komunikatu na stronie można trafić na spreparowany formularz logowania do Allegro lub bankowości elektronicznej, by teoretycznie potwierdzić dane do wysyłki - bo taki jest pretekst rozsyłania opisywanych wiadomości e-mail.