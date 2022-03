Polacy uczą się ukraińskiego. Pomaga im Duolingo

"Jesteśmy zdruzgotani trwającą na Ukrainie wojną i solidaryzujemy się z Ukraińcami szukającymi bezpieczeństwa i wszystkimi, którzy dążą do pokoju. Wierzymy, że edukacja jest prawem człowieka, a naszą rolą na świecie jest edukowanie" – wyjaśnia Luis von Ahn, dyrektor generalny i współzałożyciel Duolingo.

We wpisie na firmowym blogu wyjaśnił, że w ostatnim czasie doświadczyli ogromnego wzrostu liczby osób uczących się ukraińskiego na Duolingo. W związku z tym cały dochód z reklam od osób uczących się ukraińskiego zostanie przekazany na pomoc dla Ukrainy.

"Fundusze te wesprą naszych partnerów z UNHCR, IRC i innych organizacji pracujących na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Za pośrednictwem tych i innych partnerów będziemy również rozprowadzać kody do Duolingo Plus, aby uchodźcy i ich gospodarze mogli korzystać z wersji premium Duolingo za darmo" – zapowiedział von Ahn.

Kurs języka ukraińskiego jest wyjątkowy, ponieważ został opracowany we współpracy z wolontariuszami Korpusu Pokoju w 2015 roku. Był on przeznaczony częściowo do ich użytku w Ukrainie, aby mogli porozumieć się z potrzebującymi pomocy Ukraińcami.