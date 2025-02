Policja przypomina o zagrożeniu. Zaczyna się od telefonu

Spoofing telefoniczny to zagrożenie, które jest dobrze znane od lat. Oszuści wykorzystują niedoskonałość zabezpieczeń technologii VoIP i dzwonią do losowych osób, próbując podszyć się pod konsultantów bankowych lub doradców finansowych. Problem jest poważny, bo na ekranie telefonu potencjalnej ofiary wyświetli się wówczas autentyczny numer infolinii banku.

Dodatkowe zagrożenie to zapisany numer w książce adresowej - wówczas na ekranie może pojawić się po prostu nazwa banku. Nieświadomi zagrożenia klienci, odbierając rozmowę mogą machinalnie uznać , że dzwoniący to faktycznie pracownik danego banku.

W rzeczywistości jest to oszust, który odgrywa jedynie swoją rolę - próbuje skłonić ofiarę do przelania środków na "konto techniczne" czy zainstalowania w komputerze dodatkowego oprogramowania (da to atakującemu zdalny dostęp do urządzenia). Obydwa te ruchy to otwieranie drogi do kradzieży pieniędzy z konta bankowego ofiary.