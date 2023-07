Polski dyplomata na celowniku hakerów. Chciał sprzedać auto

Ogłoszenie dotyczyło sprzedaży samochodu jednego z pracowników polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dyplomata rozsyłał je do pracowników różnych ambasad w Kijowie. Hakerzy skopiowali je i osadzili w nim złośliwe oprogramowanie. Jak podaje Reuters: "polski dyplomata powiedział, że wysłał oryginalne ogłoszenie do różnych ambasad w Kijowie i że ktoś oddzwonił do niego, ponieważ cena wyglądała atrakcyjnie". Okazało się, że hakerzy w fałszywej wersji ogłoszenia wystawili BMW za niższą cenę - 7500 euro. Liczyli, że w ten sposób zachęcą większą liczbę osób do pobrania złośliwego urządzenia i dzięki temu zdobędą zdalny dostęp do urządzeń dyplomatów.