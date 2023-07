Jak usunąć hakera z konta na Facebooku? Oto jedna z prostszych metod

Większość z nas chociaż raz w życiu otrzymała "podejrzaną" wiadomość od znajomego na Facebooku. Zazwyczaj jej treść zachęcała do kliknięcia w przesłany link i/lub podjęcia określonych akcji. Jednym z wielu przykładów są wiadomości o treści: "To ty na tym filmie?", lub z prośbą o przelanie pieniędzy za pośrednictwem BLIKa. Kryją się za nimi hakerzy. Istnieje jednak prosty sposób, który może zablokować im dostęp do naszego konta na Facebooku.