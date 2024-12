Polski Światłowód Otwarty w nowych domach. Lista miejscowości

Grupa obecnie obejmuje ponad 4 miliony domów, z czego więcej niż 720 tys. to połączenia światłowodowe. Na początku Polski Światłowód Otwarty obejmował 3,7 mln domów, a do roku 2028 planuje objąć zasięgiem łącznie ponad 6 milionów gospodarstw. Rozbudowa sieci odbywa się w technologii XGS-PON, co umożliwia operatorom korzystającym z infrastruktury PŚO oferowanie internetu FTTH z prędkością do 5 Gbit/s.