PowerToys 0.88. Aktualizacja wprowadza nowe narzędzie

ZoomIt to nowa aplikacja dostępna w ramach PowerToys 0.88 - pakietu narzędzi Microsoftu, który znacznie rozszerza możliwości Windowsa. ZoomIt przyda się zwłaszcza twórcom, którzy przygotowują prezentacje, poradniki i tutoriale, bo służy do wygodnego powiększania fragmentów ekranu czy zaznaczania elementów widocznych na ekranie, co może się przydać na przykład podczas rejestrowania nagrania.