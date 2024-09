Microsoft PowerToys: jak korzystać z FancyZones?

PowerToys to cenny dodatek do Windowsa, który pozwala korzystać z szeregu darmowych narzędzi znacznie ułatwiających obsługę systemu. Jednym z nich jest aplikacja FancyZones, która pomaga sprawnie zarządzać rozłożeniem okien programów na pulpicie. Tłumaczymy, jak obsługiwać to narzędzie.

Użytkownicy Windowsa, zwłaszcza ci, którzy na co dzień korzystają z wielu programów jednocześnie, regularnie korzystają zapewne z możliwości dzielenia dużych ekranów na wirtualne sektory, by wygodnie obsługiwać kilka okien z oprogramowaniem. Wbudowane w Windowsa narzędzie jest jednak ograniczone, gdy chodzi o możliwości konfiguracji. Wygodną alternatywną są darmowe dodatki Microsoft PowerToys.

W ramach PowerToys dostępne jest bowiem narzędzie FancyZones, które znacznie ułatwia korzystanie zwłaszcza z ultraszerokich ekranów i zestawów z wieloma monitorami. Użytkownik może niemal dosłownie podzielić obszar roboczy na sekcje i przenosić między nimi okna aplikacji myszką, po naciśnięciu przycisku na klawiaturze. Wszystko kombinacje można zapisywać na później i wywoływać, by szybko przeobrazić obszar roboczy na pulpicie zależnie od zadania.

Jak używać FancyZones?

Aby skorzystać z FancyZones, w pierwszym kroku trzeba oczywiście zainstalować PowerToys. Po uruchomieniu narzędzia, wszystkie jego elementy widoczne są w głównym menu. Należy odnaleźć pozycję FancyZones i włączyć narzędzie suwakiem.

FancyZones w PowerToys © dobreprogramy | Oskar Ziomek

W następnych krokach można przejść do konfiguracji. Najważniejszy w tym zakresie jest Edytor układu, który zostanie uruchomiony w nowym oknie. Użytkownik może tu wybrać, jaki podział ekranu będzie dla niego wygodny lub stworzyć własny - w ten sposób można podzielić ekran na wiele mniejszych obszarów, do których później będzie można wygodnie dopasowywać aplikacje po przeciągnięciu ich okien myszą.

Uruchamianie edytora układu i tworzenie nowego © dobreprogramy | Oskar Ziomek

W Edytorze układu można zacząć od stworzenia nowego. Umożliwia to przycisk w prawym dolnym rogu okna. Na ekranie pojawi się niewielki kreator, który pozwala nadać układowi nazwę (później można ją zmienić, ale warto zrobić to od razu, by później wygodnie odnaleźć układ na liście) oraz wybrać układ siatki lub kanwy. Dalsze etapy zaprezentujemy na przykładzie siatki.

Edycja układu siatki w FancyZones © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Po automatycznym włączeniu kolejnego edytora, użytkownik może sam dowolnie ustawiać i dodawać nowe elementy podziału ekranu. Wystarczy kliknąć myszką, aby na ekranie pojawił się kolejny suwak podziału, który można dowolnie przemieszczać. W ten sposób da się stworzyć dowolny układ z podziałem na wiele części. Atut tego rozwiązania widać zwłaszcza w przypadku korzystania z ultraszerokich monitorów i potrzeby korzystania wielu okien programów naraz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć bardzo zaawansowany układ, o ile ktoś wykorzysta jego atuty, na przykład:

W podziale praktycznie nie ma ograniczeń :) © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Po ustawieniu wstępnie układu, pojawi się on na liście wszystkich niestandardowych układów w głównym oknie edytora. Wówczas można wybrać przycisk ołówka, by przejść do dodatkowych ustawień. Można stąd wybrać numeryczny skrót do danego układu (przydatne, gdy użytkownik chce regularnie korzystać z więcej niż jednego podziału bo na przykład często wykorzystuje komputer do zupełnie różnych zadań) oraz zdecydować o odstępach między oknami - w naszej opinii najwygodniej zniwelować je go zera. Naturalnie w dowolnym momencie można również wrócić do ponownej edycji układu.

Dalsze ustawienia w FancyZones © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Dodatkowe opcje w FancyZones

Po wybraniu ustawień i aktywacji układu, pozostaje zacząć z niego korzystać. Przydatne okażą się jeszcze dodatkowe opcje w głównym oknie FancyZones. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na skrót klawiszowy, który pozwoli szybko dotrzeć do okna ustawień, ale nie tylko - polecamy również włączyć podświetlanie stref po samym naciśnięciu klawisza Shift. Wówczas codzienna obsługa sprowadza się do wyrobienia nawyku "łapania" okien myszką za górny pasek i naciskania Shifta na klawiaturze, by później "upuścić" dane okno w wybranej strefie (do której zostanie automatycznie dopasowane)

Dodatkowe opcje w FancyZones © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Wszystkich opcji jest znacznie więcej, ale wszystkie są czytelnie opisane, korzystanie z nich jest już kwestią eksperymentów i analizy własnych preferencji. Warto zwrócić uwagę, że możliwe jest m.in. wykluczenie niektórych aplikacji, które mają być ignorowane przez przyciąganie w FancyZones i reagować wyłącznie na systemowe czy opcja zmiany kolorów, by dopasować dany układ i dzielenie aplikacji do własnego gustu czy bieżącej tapety pulpitu.

Przykładowy podział ekranu na 3 kolumny o różnej szerokości © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Wygodny podział obszaru roboczego znacznie wpływa na efektywność pracy przy komputerze, warto poświęcić chwilę, by o niego zadbać.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl