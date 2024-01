Praca w IT w Polsce. Programiści oczekują podwyżek

Z raportu "Co z tym eldorado" opracowanego przez Just Join IT we współpracy z Experis wynika, że liczba ofert pracy w sektorze IT w Polsce spadła o 26 proc. rdr, ale liczba aplikacji na te oferty wzrosła o 52 proc. Mimo że znalezienie pracy stało się trudniejsze, wynagrodzenia rosły.

Aż 70 proc. badanych specjalistów IT zadeklarowało, że w 2023 roku otrzymało podwyżki. Niemniej jednak, rynkowe wynagrodzenia nie spełniają jeszcze oczekiwań specjalistów IT. Wszyscy pracownicy IT w 23 analizowanych kategoriach oczekują dalszego wzrostu wynagrodzenia od 5 do 30 proc.

Rok 2023 na rynku pracy IT był zdominowany przez optymalizacje, niepewność i rozwój sztucznej inteligencji. Pierwsze miesiące tego roku były naznaczone optymalizacjami i masowymi zwolnieniami w wielkich firmach, co miało wpływ na sytuację na polskim rynku pracy. Był to również rok gwałtownej inflacji i boomu na AI.

Zgodnie z raportem "Co z tym eldorado", liczba ofert pracy dla programistów i innych specjalistów IT zmniejszyła się o 26 proc., podczas gdy liczba aplikacji na te oferty wzrosła. Najtrudniejsza sytuacja dotyczyła osób, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Spośród blisko 130 tys. ogłoszeń opublikowanych na Just Join IT w 2023 roku, oferty dla juniorów stanowiły zaledwie 5 proc.

Piotr Durlej, Head of Product w Just Join IT, jest optymistyczny co do przyszłości rynku w 2024 roku. Wskazuje, że gospodarka reaguje pozytywnie na zmiany w Polsce i na odmrożenie Krajowego Planu Odbudowy. Wydaje się również, że inflacja osiągnęła już swój szczyt i będzie słabnąć. To powinno pomóc lokalnym firmom wrócić do koniecznych inwestycji w projekty IT. Durlej zauważa również, że nastroje za Oceanem są dobrym prognostykiem dla inwestycji zagranicznych.

Raport zawiera szczegółowe dane na temat wynagrodzeń w branży IT w 2023 roku, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w podziale na 23 specjalizacje. Mediana wynagrodzeń ze wszystkich ofert wzrosła o 3-7,6 proc. rdr, co jednak oznacza spadek dynamiki aż o 13-20 p.p. w porównaniu z latami 2021-2022. Największy wzrost płac dotyczył seniorów zatrudnionych na umowę o pracę, gdzie mediana wyniosła 21 tys. zł brutto. Ich koledzy pracujący na kontraktach B2B otrzymywali miesięcznie ok. 24 tys. zł netto.

Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT, RocketJobs.pl i Hello HR, komentuje, że wzrost wynagrodzeń w sektorze IT w 2023 roku odzwierciedla dynamikę zmian w branży. IT nadal jest jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów pod względem wynagrodzeń. Dodaje, że wyzwanie, które stoi przed juniorami, będzie łatwiejsze do pokonania dzięki elastycznemu podejściu do rozwoju i specjalizacji w niszach technologicznych.

Chociaż ogólna analiza zarobków pokazuje wzrosty na każdym poziomie, mediany oferowanych wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach przedstawiają nieco inny obraz. Wynika z nich, że istnieją obszary i języki programowania, takie jak cyberbezpieczeństwo czy Scala, w których wynagrodzenia znacznie spadły: na UoP odpowiednio o 13 i 21 proc. Z kolei osoby specjalizujące się w systemach ERP mogły liczyć na 20 proc. wzrost stawek w ogłoszeniach rok do roku. Na B2B spadki nie są już tak drastyczne, a największy wzrost - o 23,8 proc. - zaliczyli programiści Golanga.

Top 5 najczęściej poszukiwanych kandydatów w 2023 roku to specjaliści z zakresu JavaScript (11 proc.), Java (10 proc.), Data (8 proc.), DevOps (7,6 proc.) i .NET (6,4 proc.). Z pierwszej piątki wypadła w tym roku bardzo popularna wcześniej rola testera aplikacji. Wzrost znaczenia analizy danych odzwierciedla zwrot branży w kierunku systemów Big Data i AI.

Jednak apetyt branży na wyższe wynagrodzenia jest znacznie większy. Oprócz analizy widełek płacowych z ofert pracy, w ramach raportu przeprowadzono badanie na grupie ponad 4000 osób pracujących w IT, w której zapytano o realne i oczekiwane zarobki. Okazało się, że w większości przypadków realne wynagrodzenia są niższe od ofert podawanych przez pracodawców w ogłoszeniach od ok. 5 do nawet 50 proc. Istnieją jednak takie specjalizacje jak GameDev czy Data, gdzie płaci się realnie więcej niż podaje w widełkach na rekrutacji.

Na pytanie, czy ich wynagrodzenie wzrosło w 2023 roku, 70% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Co trzecia osoba spośród tych, które odpowiedziały pozytywnie na pierwsze pytanie, podała, że ich pensja zwiększyła się o minimum 20-proc. Zarobki 25 proc. badanych pozostały bez zmian, a 3,5 proc. musiało się liczyć ze spadkiem wynagrodzenia w porównaniu z 2022 rokiem.