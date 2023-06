Zarobki z YouTube'a mogą zaskoczyć. Oto wartość 100 tys. wyświetleń

Jako przykład został podany film z recenzją smartwatcha, który zdobył ponad 100 tys. wyświetleń w ciągu miesiąca . Youtuber opublikował na Twitterze zrzut ekranu, na którym pokazuje ile zarobił na wyświetlonych reklamach. Jak widać w podsumowaniu, mowa o kwocie niecałych 850 złotych , od której trzeba odliczyć część na podatek dochodowy i - rzecz jasna - koszt wytworzenia samego nagrania, by mówić o zysku "na czysto".

Opublikowane przez nieantyfana podsumowanie ma za zadanie zwrócić uwagę widzów, że nie jest to aż tak korzystny biznes, jak niektórym może się wydawać. Z drugiej strony nieantyfan pokazuje, że inny film z podobną liczbą wyświetleń zarobił przeszło tysiąc złotych więcej - choć trwało to ponad 100 dni dłużej, trudno więc mówić o konsekwencji, która pozwalałaby jednoznacznie oszacować możliwy poziom zarobków nawet przy zachowaniu podobnych wyników wyświetleń kolejnych materiałów wideo na YouTubie.

Warto pamiętać, że monetyzacja filmów poprzez reklamy to tylko jedna z wielu form zarabiania w serwisie YouTube. Twórcy sięgają równolegle po linki afiliacyjne, reklamują własne produkty lub sklepy i decydują się na realizację materiałów sponsorowanych - co według powszechnej opinii przekłada się na dużo większe zyski, niż z samych reklam. Do tego należy też doliczyć możliwość bezpośredniego wsparcia od widzów.