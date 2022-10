Problemy z dostępnością RTX-ów 4090? Bez obaw, bo nowe sztuki już jadą

Problem też wydaje się ograniczony tylko do naszego rynku, ponieważ szybkie spojrzenie na sytuację za naszą zachodnią granicą, gdzie problemów z dostępnością jak na tak drogi produkt nie ma. Jeśli ktoś jest chętny na nowego RTX-a 4090 to radzimy poczekać i nie dać zarobić scalperom. Ewentualnie możliwe jest też to, że nowe karty GeForce RTX 4090 kupują użytkownicy profesjonalni, ponieważ nawet cena ~10 tys. jest niska w porównaniu do wyspecjalizowanych układów z serii Quadro.