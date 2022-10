AMD Ryzen 9 7950X. Aktualnie najszybszy konsumencki procesor na rynku

Bazowe taktowanie Ryzena 9 7950X wynosi 4,5 GHz, które teoretycznie może wzrastać do 5,7 GHz w przypadku obciążenia jednego rdzenia, ale realnie zobaczymy raczej najwyżej 5,2 GHz (maksymalne taktowanie dla wszystkich rdzeni). Co ciekawe widać tutaj nierównowagę w taktowaniu rdzeni na obydwu chipletach, ponieważ połowa rdzeni ma taktowanie niższe o 100 MHz.

W grach także najmocniejszy Ryzen jest na czele stawki pod kątem średniej liczby kl./s, ale jeśli chodzi o minimalną liczbę kl/s to zdarzają się przypadki, gdzie Core i9-12900KS bądź dopakowany dodatkową pamięcią podręczną trzeciego poziomu (L3) Ryzen 7 5800X3D wypadają minimalnie lepiej. Mowa tu np. o Cyberpunk 2077 bądź Horizon Zero Dawn .

Nowe Ryzeny przynoszą też większy pobór energii, który w przypadku modelu Ryzen 9 7950X jest o 141 W większy od starszego 5950X i zrównuje się z szybszymi procesorami Intela z rodziny Alder Lake (pobór całej platformy testowej). Odpowiada na to TDP zwiększone do 170 W i limit mocy 230 W. Jest to jednak wciąż lepszy wynik od Intela, biorąc pod uwagę wyższą wydajność.

Co ciekawe o ile możliwości podkręcania są iluzoryczne, to można znacznie obniżyć napięcie, przez co temperatury spadną do 85-87 stopni Celsjusza.