Odświeżony GeForce RTX 3080. Prawdopodobnie ucieszy kryptogórników

Do dokładnej specyfikacji dostęp zyskała redakcja VideoCardz.com, według której nowy RTX 3080 nazwijmy go SUPER, będzie się składał z 70 bloków obliczeniowych (o dwa więcej niż w przypadku zwykłego RTX-a 3080). Da to łącznie 8960 jednostek CUDA, 70 rdzeni RT, 280 rdzeni Tensor oraz 12 GB pamięci graficznej GDDR6X od Microna.

To zaowocuje znaczącym wzrostem przepustowości, który będzie już bardzo blisko modelu 3080 Ti. W grach nie będzie to mieć dużego znaczenia, ale w wydobywaniu kryptowalut pokroju Ethereum już jak najbardziej. Wstępne dane wykazują, że wariant LHR będzie o 20 proc. szybszy w stosunku do dotychczasowo dostępnego wariantu. Mowa tutaj o 52 MH/s w porównaniu do 43 MH/s.