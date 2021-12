Ranking laptopów do 2000 zł. Idealne do pracy i na studia

Tani laptop do pracy lub na studia, czyli ranking sprzętu kosztującego ok. 2000 zł. Pragniemy podkreślić, że czasem optymalna konfiguracja może wymagać lekkiego wykroczenia poza granicę na poziomie 2000 zł, ale dodatkowa inwestycja o wysokości np. 100 zł zwróci się z nawiązką. Tani dobry laptop z 8 GB RAM będzie odczuwalnie lepszy od wariantu z 4 GB.

Tworząc ranking laptopów do 2000 zł, celowaliśmy w sprzęt biznesowy, a więc przeznaczony do mniej wymagających zadań biurowych. Przy okazji można podkreślić, że laptop na studia może się okazać urządzeniem właśnie z tej półki i o podobnych parametrach. Na liście naszych priorytetów były dyski SSD, ekrany typu IPS, co najmniej 8 GB RAM w takim lub bardzo zbliżonym przedziale cenowym, a także możliwość otrzymania systemu operacyjnego w pakiecie.

Dla kogo nasz ranking będzie przydatny? W najbliższym czasie z pewnością będą to osoby szukające rankingu laptopów 2021 oraz rankingu laptopów 2022. Oczywiście w tym wypadku chodzi o sprzęty w okolicach 2000 zł, a więc po prostu tanie i dobre laptopy do pracy biurowej, a także na studia, które sprawdzą się także jako laptopy do internetu czy na przykład spotkań online.

Tani laptop – ASUS D515DA-BQ1127T

Tani laptop na procesorze AMD Ryzen 3 3250U, który stanowi propozycję w postaci 15-calowego urządzenia. Jest poręczny i bez problemu nadaje się do pracy nie tylko przy biurku, ale również na kanapie czy w innym miejscu, co dla wielu osób może mieć spore znaczenie.

Wspomniany chwilę temu procesor Ryzen 3 zapewnia znacznie wyższą wydajność niż procesory Pentium czy tym bardziej Celeron, ale wciąż jest to sprzęt zaprojektowany z myślą o zastosowaniach związanych z pracą biurową. Użytkownicy dostają do swojej dyspozycji 2 rdzenie oraz 4 wątki, a zastosowany proces technologiczny to 12 nm. Maksymalna częstotliwość wynosi 3,50 GHz. Pamiętajmy, że szukamy urządzeń do zwyczajnych zastosowań, które zmieszczą się w przedziale cenowym w okolicach 2000 zł, więc naszym celem nie jest bardzo wysoka wydajność i realizowanie niezwykle ciężkich procesów.

Niewątpliwą zaletą jest tu Ekran typu IPS, który przełoży się na wyższy komfort pracy, a także oglądania np. wideo. Docenią to wszystkie osoby, które zamierzają spędzać z laptopem wiele godzin, a przy okazji także oglądać filmy. Ponadto matowa matryca pomaga uzyskać czytelny obraz również na zewnątrz. Satysfakcji związanej z lepszą prędkością działania dostarczy dysk SSD, który po prostu zapewnia ogólny komfort pracy.

Plusy procesor Ryzen 3

ekran typu IPS

dysk SSD

8 GB pamięci RAM Minusy Może zaistnieć potrzeba lekkiego przekroczenia granicy cenowej 2000 zł

Laptop do biura do 2000 zł – Lenovo IdeaPad 3 14IIL05

Dobry laptop do 2000 zł wyposażony w matrycę IPS o przekątnej 14" z powłoką przeciwodblaskową i rozdzielczością Full HD. Smukła obudowa i do tego jeszcze niska waga wynosząca zaledwie 1,6 kg sprawia, że jest to sprzęt łatwy w transportowaniu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jak na urządzenie tej klasy, laptop prezentuje się atrakcyjnie pod względem wizualnym.

Źródło zdjęć: © Lenovo Lenovo IdeaPad 3

Procesor Intel Core i3-1005G1 o taktowaniu w przedziale od 1,20 GHz do 3,40 GHz przekłada się na sprawne działanie w zastosowaniach biurowych. Nabywcy mogą liczyć na 2 rdzenie oraz 4 wątki, natomiast zastosowany proces technologiczny to 10 nm. Dysk SSD zapewnia komfortową pracę oraz błyskawiczne uruchamianie systemu. Dwa głośniki Dolby Audio przekładają się na całkiem zadowalający dźwięk.

Plusy procesor Core i3

ekran typu IPS

dysk SSD

8 GB pamięci RAM

lekki 14-calowiec

Wi-Fi 6 Minusy Niektórym osobom 14-calowy ekran może się wydać zbyt mały na ich potrzeby

Tani laptop do pracy – Asus VivoBook X515JA

Tani dobry laptop, a konkretniej mówiąc laptop do pracy, czyli sprzęt jakim niewątpliwie może być Asus VivoBook X515JA. Jego użytkownicy otrzymują procesor Core i3-1005G1, którego maksymalna częstotliwość wynosi 3,40 GHz, ma 2 rdzenie i 4 wątki, a zastosowany proces technologiczny to 10 nm. Jest to dobre rozwiązanie dla osób zainteresowanych standardowymi zastosowaniami, bez potrzeby na realizowanie ciężkich procesów. Krótko mówiąc laptop do pracy biurowej lub na studia.

Standardowo zwracamy uwagę na fakt, że dysk SSD przekłada się na szybsze uruchamianie systemu. Ponadto 15,6-calowa matryca IPS z matową powłoką antyodblaskową, przełoży się na poprawioną widoczność na zewnątrz, a także pozwoli na uzyskanie lepszych kolorów i dobrych kątów widzenia. Nie zabrakło takich udogodnień jak wzmocniona obudowa, gniazdo USB-C 3.2, wyjście HDMI, czy na przykład czytnik kart microSD.

W zależności od tego jakie są nasze możliwości finansowe, można szukać np. wariantu z 4 GB pamięci RAM, lecz ostatecznie tego typu oszczędność może się okazać uciążliwa w późniejszej eksploatacji. Czasem warto wykroczyć ponad ustaloną granicę na laptop do 2000 zł i w zamian za dodatkowe 100 zł zyskać komfort w postaci 8 GB RAM.

Plusy procesor Core i3

ekran typu IPS

dysk SSD Minusy Może zaistnieć potrzeba lekkiego przekroczenia granicy cenowej 2000 zł

Laptop na studia i do pracy – ASUS E410MA

Ranking tanich laptopów do pracy pozwala zwrócić uwagę na modele takie jak ASUS E410MA. Jest to urządzenie wyposażone w procesor Intel Pentium Silver N5030, który nie zalicza się do tytanów wydajności, ale też nie odstaje bardzo od możliwości Core i3. Ostatecznie wszystko sprowadza się do potrzeb użytkownika, który w tym wypadku raczej będzie szukał taniego laptopa do biura, a więc do mniej wymagających zastosowań. Oczywiście zaletą będzie również system Windows 10 Home w atrakcyjnym cenowo pakiecie.

To już kolejny w naszym zestawieniu lekki i poręczny 14-calowiec. Wiele osób ceni sobie mobilność swojego podstawowego narzędzia do pracy, więc taka zaleta może być na tyle atrakcyjna, że przeważy o decyzji zakupowej. Nie zabrakło dysku SSD, który zapewni szybsze działanie i start systemu. Ekran IPS przełoży się na pozytywne wrażenia wizualne. Wbudowana kamera i mikrofon to z kolei gwarancja bezproblemowych spotkań online, co aktualnie zyskuje na popularności zarówno w pracy, jak i na przykład podczas studiowania.

Plusy ekran typu IPS

dysk SSD

8 GB pamięci RAM

lekki 14-calowiec Minusy Niektórym osobom 14-calowy ekran może się wydać zbyt mały na ich potrzeby

Laptop do internetu – ACER Chromebook 514 CB514-1H-P9PR

Tani dobry laptop może przyjąć także formę Chromebooka, więc zdecydowaliśmy się podać również taki przykład. Pierwsze co może przykuć uwagę potencjalnego użytkownika tego sprzętu, to solidna obudowa wykonana z aluminium. Dodatkową zaletą jest przyjemna dla oka prezentacja. Są tu również takie udogodnienia, jak chociażby podświetlana klawiatura.

Źródło zdjęć: © Acer ACER Chromebook 514

Ekran o przekątnej 14" ma wąską ramkę (6 mm) i szerokie kąty widzenia. System Chrome OS umożliwia łatwy dostęp do popularnych programów biurowych, a także do alternatywnych propozycji. Czas pracy na baterii takiego urządzenia może wynosić nawet 12 godzin. Zastosowanym procesorem jest Intel Pentium Silver N5030, który zgodnie z tym co pisaliśmy wcześniej, nie odstaje bardzo od możliwości oferowanych przez chociażby Core i3.

Ostatecznie jest to propozycja w postaci taniego laptopa na studia lub do biura. Nie zabrakło wbudowanej kamery do sprawnego przeprowadzania spotkań internetowych. Sama konfiguracja Chromebooka jest dla wielu użytkowników łatwiejsza niż w przypadku laptopów opartych na systemach Windows, lecz to w sporej mierze zależy już od indywidualnych preferencji.