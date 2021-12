Niedawno informowaliśmy o tym, że układy znane aktualnie jako Raptor Lake zachowają wsparcie dla standardu DDR4 . Tym razem znany z przecieków sprzętowych użytkownik Twittera o nicku KOMACHI_ENSAKA znalazł coś, co wygląda jak pierwszy benchmark wczesnej próbki inżynieryjnej układu Raptor Lake.

Intel z serii Alder Lake. Porównanie Windows 10 vs Windows 11

Plotki wspomniały o możliwości dodawania przez Intela kolejnych klastrów rdzeni E-core. Ze względu ich powierzchnię byłoby to dużo łatwiejsze zadanie niż dodawanie większych bloków rdzeni P-core.

Z porównania wynika, że Core i9-12900K zapewnił do 49,3 proc. wyższą wydajność niż tajemniczy procesor Raptor Lake. Nawet Ryzen 9 5950X przewyższał Raptor Lake'a o 6,5 proc., co jest trochę zawstydzające dla Intela. Weźmy jednak pod uwagę, że to bardzo wczesna próbka inżynieryjna, która może działać z niskim taktowaniem lub być pozbawiona trybu turbo.