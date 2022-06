Rekord podkręcania pamięci DDR5. Osiągnięto 10 223 MHz

Rekord został ponownie osiągnięty przez tajwańskiego overclockera Hicookie. Rekord tak samo jak w ostatnim przypadku osiągnięto przy użyciu ciekłego azotu (LN2). Co do użytego sprzętu to widzimy tutaj moduł brandowany przez overclockera, ale faktyczny dostawca jest nieznany. Warto jednak zaznaczyć, że Hicookie używał wcześniej modułów AORUS RGB więc to te mogą być bazą pod serię brandowaną jego nickiem.