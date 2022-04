Rekord podkręcania pamięci DDR5. Przekroczono taktowanie 10000 MHz

Podkręcił on pojedynczy moduł AORUS RGB Memory DDR5 (niektóre moduły z tej serii są oparte na kościach Samsunga) do dokładnie 10 022 MHz. Wyczyn osiągnięto przy użyciu ciekłego azotu (LN2) jak już zwykle bywa w tej można rzec dziedzinie sztuki. Platforma testowa obejmowała zastosowanie procesora Intel Core i9-12900K, płyty głównej GIGABYTE Z690 Aorus Tachyon i pojedynczego modułu AORUS RGB Memory DDR5.

Co ciekawe overclocker musiał dokonać modyfikacji ustawień procesora, którego taktowanie rdzenia zostało obniżone do 2088 MHz oraz aktywne były zaledwie dwa rdzenie P-core z włączoną wielowątkowością. Wszystko to umożliwiło osiągnięcie wspomnianych 10 022 MHz przy dość ciasnych jak takie taktowanie opóźnieniach 46-58-58-46-104 w trybie Gear 2 .

Jeszcze bardziej intrygującym jest fakt, że zostało to dokonane na płycie Gigabyte, która w środowisku uchodzi za jeden z gorszych wyborów. Jej lista wspieranych modułów pamięci jest skromna w porównaniu np. do podobnej klasy płyty MSI. Jeśli jednak dane moduły są wspierane, to widać płyta od Gigabyte nadaje się do bicia rekordów.