Rosjanie hakowali Microsoft? Firma twierdzi, że szukali informacji

Komunikat Microsoftu mówi o tym, że hakerzy dostali się tylko do małej części korporacyjnych kont e-mail pracowników firmy, w tym do tych należących do wyższego kierownictwa. Dotarli też do wiadomości pracowników w działach bezpieczeństwa i dziale prawnym. Nie ma na razie żadnych dowodów na to, że hakerzy mieli dostęp do jakichkolwiek danych klientów firmy lub do systemów sztucznej inteligencji.