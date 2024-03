Rosjanie zaatakowali Microsoft. Skradziono kod źródłowy

Microsoft podzielił się na blogu dodatkowymi informacjami związanymi ze styczniowym atakiem hakerów powiązanych z Rosją. Dobrą wiadomością jest potwierdzenie, że mimo stale trwającego śledztwa firma jak dotąd nie znalazła dowodów na to, aby atakujący dostali się do jakichkolwiek danych o klientach. Jest jednak pewność, że hakerzy dotarli do systemów wewnętrznych Microsoftu, uzyskując dostęp między innymi do poczty e-mail oraz wykradając niektóre repozytoria kodu źródłowego.