Rosjanie rekrutują chińskich hakerów. Szykują się do czegoś poważnego

Próby pozyskania chińskich cyberprzestępców są widoczne głównie na forum hakerskim RAMP , które zachęca użytkowników posługujących się językiem mandaryńskim do udziału w rozmowach, dzielenia się wskazówkami i współpracy przy najbliższych atakach.

Zgodnie z raportem na forum pojawiło się co najmniej trzydzieści nowych zarejestrowanych użytkowników, którzy wydają się pochodzić z Chin. Takie ruchy ze strony rosyjskich gangów cyberprzestępczych mogą oznaczać, że szykują się oni na coś wielkiego.

Badacze z Flashpoint sugerują, że najbardziej prawdopodobne jest to, iż rosyjscy cyberprzestępcy zajmujące się oprogramowaniem ransomware starają się budować sojusze z chińskimi podmiotami, aby przeprowadzać cyberataki na cele w Stanach Zjednoczonych, pozyskiwać od nich informacje na temat luk w oprogramowaniach, a nawet rekrutować najbardziej aktywnych użytkowników do swoich operacji RaaS.

Pod koniec października 2021 r. gang "Groove" wezwał innych operatorów oprogramowania ransomware do wspólnego ataku na podmioty amerykańskie. Gdy wzbudziło to zainteresowanie mediów, operator publicznego bloga Groove stwierdził, że był to eksperyment socjotechniczny, którego celem było "sprawdzenie, czy możliwe jest manipulowanie zachodnimi mediami poprzez bloga ransomware". Flashpoint nie wyklucza, że działania RAMP stanowią część podobnej strategii.