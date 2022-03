Rossgram to rosyjska odpowiedź na Instagram. Premiera już o 20

Serwis Rossgram obiecuje, że do korzystania z niego nie będzie konieczny VPN, a sami użytkownicy nie muszą się obawiać żadnych ograniczeń— możliwe będzie zalogowanie się z dowolnego miejsca w Rosji. Podobnie jak w przypadku Instagrama, serwis społecznościowy zapewni wszystkie możliwości komunikacji, prowadzenia biznesu, fotoblogowania czy tworzenia własnego, dedykowanego kontentu.

Co ciekawe, twórcy projektu postawili na drogę komunikacji, w której zapewniają o prostocie korzystania z serwisu i jego intuicyjności. Z materiałów, które zostały opublikowane wynika, że użytkownicy nie muszą przyzwyczajać się do niezrozumiałych słów i szukać odpowiednich przycisków - interfejs jest tak prosty i zrozumiały, jak to tylko możliwe.