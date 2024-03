Rower za darmo? Nie wierz w bajki

Jeśli coś jest za darmo, to warto to mieć. Darmowy rower to idealny podarunek na początek wiosny. Nie dziwi więc, że chętnych na zdobycie takiego upominku nie brakuje. Cyber Rescue informuje o niebezpiecznym konkursie, który dostępny jest na Facebooku, a nagrodą w nim ma być właśnie rower.

Odnośnik przenosi do fałszywej strony, która wyłudza dane teleadresowe i dane karty. Mają one posłużyć to realizacji wysyłki i pokrycia jej kosztów. Wpisanie tych danych to prezent dla oszustów. Mogą zostać one wykorzystane na przykład do dalszych, spersonalizowanych oszustw, a także do wykradnięcia pieniędzy, na przykład przez uruchomienie płatnej subskrypcji.