Podstęp w telefonie. "Sprawdź, gdzie odebrać paczkę"

Fałszywe SMS-y o paczkach i zamówieniach mogą przyjmować różne formy, ale opisywana tutaj jest stosunkowo nowa. W wiadomości pojawiły się autentyczne dane naszej czytelniczki , co więcej na stronie docelowej - gdyby zdecydowała się kliknąć w link - nie znalazłaby formularza płatności, ale taki, który prosi o podanie dodatkowych danych , na co zwrócili uwagę w rozmowie z nami eksperci z Dagmy. Możliwe, że w tym przypadku chodziło po prostu o ich wyłudzenie.

Nie zmienia to jednak faktu, że sama forma oszustwa jest raczej znana. SMS, w tym przypadku otrzymany z numeru +48508092971, jest krótkiej treści i sugeruje, że rzekoma paczka trafiła do punktu odbioru i adresat musi coś zrobić, aby ją odebrać. Tutaj chodzi o kliknięcie linku pod pretekstem sprawdzenia listy punktów. Nasza czytelniczka podaje, że nawet niczego nie zamawiała, by wiadomość choć mogła wydawać się autentyczna.

Wszystkie podobne SMS-y z założenia radzimy ignorować, a dodatkowo zgłaszać do analizy do CERT Polska. W samym telefonie pozostaje jeszcze możliwość dodania nadawcy do czarnej listy, dzięki czemu w przyszłości nie będzie już miał możliwości kontaktowania się nami. Tutaj także trzeba natomiast pamiętać, że to tylko częściowo skuteczna metoda - oszuści korzystają zwykle z dziesiątek numerów, więc w przyszłości mogą się również skontaktować po prostu z innego.