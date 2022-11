SMS z numeru 511399046. Nie ma znaczenia, czy coś zamawiałeś

Zgłoszenie o fałszywym SMS-ie z numeru +48511399046 dostaliśmy od jednej z naszych czytelniczek. Pani Bogusława podaje, że "nie ma żadnej relacji z MediaMarkt", a mimo to dostała podobną wiadomość. Jak widać, atakujący musieli wcześniej pozyskać bazę danych z potencjalnymi ofiarami , bo w treści pojawia się autentyczne imię i nazwisko adresata. Załączony link ma skróconą formę, a przez to z założenia nie należy go klikać.

Na takie wezwania nie należy reagować. To fałszywa wiadomość SMS, której celem jest wyłącznie nakłonienie użytkownika do kliknięcia załączonego, skróconego linku. W ten sposób można trafić na stronę ze spreparowanym formularzem, gdzie w najlepszym przypadku zostaną wyłudzone dane osobowe, a w najgorszym - logowania do bankowości, co w konsekwencji doprowadzi do utraty pieniędzy z konta.