Podszywają się pod x‑kom. Kolejny sklep na celowniku oszustów

Na fałszywej stronie znajduje się tylko kilka postów, które dodawano od 31 stycznia. Wszystkie, za wyjątkiem pierwszego zdjęcia w historii strony, nawiązują bezpośrednio do działalności sklepu – dotyczą bowiem gadżetów technologicznych. Najstarsze zdjęcie to z kolei wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafika dwóch kotków. Najwidoczniej ktoś lubi urocze grafiki.

We wspomnianym poście znajduje się odnośnik w postaci skróconego linku, który prowadzi do podejrzanej strony z recenzją innego głośnika. Natomiast w komentarzach do wpisu nie brakuje postów dodawanych z fałszywych kont, które zachwalają promocję i dzielą się zdjęciami kupionych głośników. Unikajcie klikania w tego rodzaju odnośniki dla własnego bezpieczeństwa. Sprawdzajcie dokładnie, czy autorem promowanego w mediach społecznościowych wpisu jest faktycznie ta instytucja, o której myślicie, czy jest to dobrze przygotowany phishing.