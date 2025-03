Rozliczenie PIT za 2024 r. Z jakich programów skorzystać?

Rozliczenie PIT to obowiązek, który co roku dotyczy milionów podatników. Choć może wydawać się to skomplikowane, istnieje wiele rozwiązań, które ułatwiają ten proces. W tym poradniku pokazujemy najlepsze programy do rozliczenia podatku za 2024 rok.

Aby rozliczyć PIT za 2024 rok nie musisz już odwiedzać Urzędu Skarbowego ani stać w kolejkach. Dzięki nowoczesnym narzędziom możesz to zrobić wygodnie z domu, korzystając z usług online. Usługa Twój e-PIT automatycznie przygotowuje wstępną deklarację, którą wystarczy sprawdzić i zatwierdzić. To szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które eliminuje ryzyko błędów w obliczeniach.

Dodatkowo istnieje wiele darmowych programów i aplikacji umożliwiających samodzielne wypełnienie i wysłanie zeznania do Urzędu Skarbowego. Intuicyjne kreatory prowadzą użytkownika krok po kroku, automatycznie uzupełniając dane i wyliczając wymagane w deklaracji PIT kwoty. Dzięki nim każdy może rozliczyć podatek w kilka minut, nie wychodząc z domu i nie posiadając specjalistycznej wiedzy.

Usługa Twój e-PIT - jak rozliczyć się przez internet?

Skorzystanie z Twój e-PIT to najprostsza droga, aby rozliczyć się z fiskusem bez wychodzenia z domu. W tym celu należy najpierw zalogować się do systemu. Proces ten jest prosty i można go wykonać na kilka sposobów.

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na oficjalną stronę e-Urzędu Skarbowego. Następnie kliknij przycisk e-Urząd Skarbowy - zaloguj się, aby przejść do ekranu logowania.

Do usługi Twój e-PIT można zalogować się na kilka sposobów: Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna - poprzez serwis Login.gov.pl,

- poprzez serwis Login.gov.pl, Aplikacja mobilna mObywatel ,

, Dane podatkowe - podając swój PESEL lub NIP oraz kwotę przychodów z poprzedniego roku.

Po wybraniu jednej z metod postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wprowadź wymagane dane i potwierdź swoją tożsamość. Po pomyślnej weryfikacji uzyskasz dostęp do usługi Twój e-PIT. Aby zapoznać się z wstępnie przygotowaną przez system deklaracją PIT za 2024 rok i ew. wysłać ją do w wersji elektronicznej do Urzędu Skarbowego kliknij przycisk Złóż PIT.

W kolejnym kroku należy odszukać i kliknąć przycisk Podgląd, aby wyświetlić swoją deklarację podatkową za ubiegły rok. Usługa umożliwia przeglądanie dokumentu w wersji uproszczonej lub pełnej. Po zapoznaniu się z danymi użytkownik może zdecydować, czy chce zaakceptować i wysłać PIT elektronicznie do Urzędu Skarbowego, czy odrzucić go i rozliczyć się samodzielnie. Wystarczy kliknąć odpowiednią opcję: Akceptuj i wyślij lub Odrzuć rozliczenie PIT.

Twój e-PIT oferuje również możliwość edycji deklaracji przed jej ostatecznym złożeniem. Użytkownik może dodać pominięte przychody i koszty, a także skorzystać z ulg podatkowych i odliczeń, które nie zostały automatycznie uwzględnione.

System pozwala także na wgląd w dokumenty źródłowe, na podstawie których przygotowano rozliczenie. Co istotne, usługa umożliwia zarówno indywidualne rozliczenie podatku, jak i wspólne z małżonkiem. Osoby samotnie wychowujące dzieci również znajdą w systemie opcję dostosowaną do ich sytuacji podatkowej.

Jakim programem rozliczyć PIT za 2024 rok?

Alternatywą dla usługi Twój e-PIT są popularne programy desktopowe, w tym takie jak e-PITy oraz PITy. Oba narzędzia oferują intuicyjne interfejsy i prowadzą użytkownika krok po kroku przez proces wypełniania deklaracji podatkowej. Aplikacji do wyboru jest oczywiście więcej - znajdziecie je w naszym katalogu oprogramowania.

Program e-PITy pozwala na szybkie importowanie danych z PIT-11, automatyczne obliczanie ulg oraz elektroniczne przesyłanie dokumentów do Urzędu Skarbowego. Dzięki wbudowanym podpowiedziom minimalizuje ryzyko błędów, co czyni go przyjaznym dla osób samodzielnie rozliczających się po raz pierwszy.

Drugim popularnym rozwiązaniem jest aplikacja PITy, który obsługuje szeroki zakres formularzy podatkowych i oferuje opcje dostosowane zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Program umożliwia także przekazanie 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Dla tych, którzy preferują większą kontrolę nad swoim rozliczeniem, desktopowe aplikacje mogą stanowić wygodną alternatywę dla usługi Twój e-PIT.

