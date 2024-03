Twój e‑PIT: jak się zalogować?

Twój e-PIT to usługa stworzona na zlecenie Ministerstwa Finansów , którą uruchomiono 15 lutego 2019 roku. Stanowi istotny element platformy e-Urząd Skarbowy , w której znajdziemy również wykaz mandatów karnych, numer rachunku do opłaty wymaganych podatków czy e-mikrofirmę do przygotowywania i wysyłania plików JPK. Twój e-PIT pozwala natomiast głównie zajmować się rozliczeniami podatkowymi.

Podatnik posiadający konto w usłudze Twój e-PIT ma podgląd swojej wstępnie wypełnionej deklaracji, a także opcję jej akceptacji i przesłania w formie elektronicznej do fiskusa. W razie potrzeby może on edytować swoje rozliczenie i np. uzupełnić o brakujące dane lub ulgi.

Warto pamiętać, że na rozliczenie z fiskusem mamy czas do 30 kwietnia. W przypadku, kiedy do tego czasu nie odrzucimy dostępnego w usłudze zeznania i nie wyślemy do Urzędu Skarbowego samodzielnie przygotowanego PIT-u, Twój e-PIT samoczynnie zaakceptuje proponowany formularz i prześle go online do odpowiedniego organu skarbowego.