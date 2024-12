Błędy znalezione po 10 latach. Podatności w narzędziu needrestart

Jest to narzędzie kompatybilne z menedżerem pakietów apt, a więc znajduje zastosowanie w systemach Debian/Ubuntu i pokrewnych. Służy do wyszukiwania usług (w systemach Linux określanych tradycyjnie jako daemon) wymagających restartu. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie po przeprowadzeniu aktualizacji lub instalacji pakietów, która to zmodyfikowała współdzielone biblioteki używane przez dany serwis. Działanie needrestart widać na poniższym zrzucie ekranu: