Jaką aplikację 2FA wybrać do uwierzytelniania? 7 propozycji

Aplikacja 2FAS służy do generowania kodów w trybie offline, zresztą tak jak wszystkie w tym zestawieniu. W ten sposób nawet jeśli haker pozna twoje hasło i spróbuje zalogować się na twoje konto, nadal musi złamać twój jednorazowy kod autoryzacyjny. Alternatywnie to ty musisz go przekazać hakerowi w ataku socjotechnicznym, w którym wykorzysta on techniki man in the browser albo man in the middle – zapoznaj się z tymi atakami, aby się dowiedzieć, na czym polegają i tym samym jak je rozpoznawać.