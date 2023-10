Atakują, kradną i donoszą do UODO. Nowy trend w sieci

Chociaż kary finansowe wymusiły pozytywne zmiany na firmach, które nie były skore do szybkiego wdrażania lepszych środków bezpieczeństwa dla dobra swoich klientów, to hakerzy są ciągle o krok – przełamują niewystarczające konfiguracje systemów i skrupulatnie wykorzystują błędy ludzkie. Daje im to sposobność penetrowania sieci dużych organizacji.

W ostatnim czasie gang RansomedVS był odpowiedzialny za cyberatak na Sony Entertainment, gdzie zażądał 88 miliardów dolarów okupu. Ciekawostką jest komunikator używany przez gang do rozmów z potencjalnymi klientami na dane z wycieku. Jest to komunikator Tox, który nie potrzebuje do wysyłania wiadomości serwera pośredniczącego, ponieważ bazuje na protokole peer-to-peer. Ma otwarty kod źródłowy. Wspiera szyfrowanie end-to-end. Nie wymaga numeru telefonu do stworzenia konta. Użytkownicy tej samej sieci mogą komunikować się bez dostępu do Internetu.