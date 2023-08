TOP 3 trojanów na świecie i w Polsce

Pierwszą odpowiedź na pytanie w sprawie danych telemetrycznych otrzymałem od F-Secure. Ich badanie pokazuje , że tzw. "infostealer’y", które zaliczają się do trojanów, plasują się jako najbardziej powszechne zagrożenie dla systemu Windows i stanowią ~70% najczęściej występujących ataków. Złośliwe oprogramowanie tego typu ma na celu kradzież haseł, danych logowania, numerów kart płatniczych, danych osobowych, danych związanych z kryptowalutami, bankowością i innymi.

Firmy oraz użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z trojanami. Powinni podejmować odpowiedni środki ostrożności – techniczne i merytoryczne, edukacyjne. Można do nich zakwalifikować: regularne aktualizowanie oprogramowania, stosowanie silnych haseł, przechowywanie haseł w menadżerach, korzystanie z programów bezpieczeństwa, nadawanie odpowiednich uprawnień, monitorowanie infrastruktury oraz logowania do zasobów, edukacja pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa .

Do najczęściej występujących rodzin trojanów w Q2 2023 roku zaliczamy:

RedLine jest wysoce zaawansowanym trojanem używanym przez cyberprzestępców do kradzieży danych i do kontrolowania komputerów użytkowników. Sprzedawany jest za około 150 dolarów na forach przestępczych w postaci jednorazowej licencji albo subskrypcji. Oznacza to, że twórcy ulepszają złośliwy kod, bo przynosi im zyski.