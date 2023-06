Z tego korzystają hakerzy. Czołowe zagrożenia w sieci

W skali świata najczęściej wykorzystywany był Qbot. Jest to wielozadaniowe oprogramowanie, które pierwszy raz wykryto w 2008 r. Zaprojektowano je w celu kradzieży danych uwierzytelniających użytkownika, rejestrowania naciśnięć klawiszy, szpiegowania transakcji bankowych, kradzieży ciasteczek z przeglądarek i, podobnie jak w przypadku Formbooka, instalowania nowego szkodliwego oprogramowania. Oprogramowanie to odnotowano w 6 proc. sieci firmowych na świecie i w 4,5 proc. sieci w Polsce.

Wśród najczęściej wykorzystywanego oprogramowania znalazł się też AgentTesla. Wpłynął on na 3,5 proc. sieci na świecie i 4,5 proc. polskich sieci. Jego możliwości są zbliżone do dwóch wspomnianych wcześniej narzędzi.

W przypadku narzędzi stosowanych do przeprowadzania ataków na urządzenia mobilne liderem jest trojan bankowy Anubis. Został on stworzony z myślą o urządzeniach z systemem Android. Narzędzie to ciągle ewoluuje. Od kiedy wykryto je po raz pierwszy, zyskało szereg nowych funkcji, takich jak funkcjonalność trojana zdalnego dostępu (RAT), keyloggera, możliwość nagrywania dźwięki i różne funkcje ransomware. Według Check Point Research narzędzie to było wykrywane w setkach aplikacji dostępnych w sklepie Google Play.