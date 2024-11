Wyciek danych firmy Fortinet. Co poszło nie tak?

Na Breach Forum 12 września użytkownik o nazwie Fortibitch opublikował post zawierający dane dostępowe do bucket’a MinIO (nie jest to usługa S3 należąca do Amazon Web Services, jak podano we wpisie — adres IP wskazuje na Szwajcarię i należy do firmy Private Layer). Rzekomo udostępnił 440 GB danych wykradzionych z konta SharePoint należącego do Fortinet