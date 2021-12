Samsung Galaxy Store pełen szkodliwych aplikacji. Kradną dane i pieniądze

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z serwisu Android Police , aplikacja Showbox wraz z kilkoma podobnymi do niej klonami, infekuje urządzenia nieostrożnych użytkowników. Dotychczas w Galaxy Store znaleziono co najmniej 5 szkodliwych programów tego rodzaju.

Użytkownicy mogą włączyć opcję Google Play Protect bezpośrednio z aplikacji sklepu Google Play. Po przejściu do niego należy kliknąć na ikonę profilu, przejść do menu Play Protect i wybrać ustawienia. Z tego poziomu można włączyć lub wyłączyć opcję skanuj aplikacje za pomocą Play Protect.

Dochodzenie przeprowadzone przez Android Police wskazuje, że wskazane aplikacje są zdolne do dynamicznego wykonywania kodu. Dla użytkownika znaczy to, że o ile sam program możenie zawierać złośliwego kodu, tak jest on w stanie pobierać inne oprogramowanie, który może być złośliwe.