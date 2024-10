Santander Bank opublikował komunikat. Wiadomość dla klientów

Santander Bank Polska ostrzega przed internetowymi oszustami, którzy chętnie wcielają się w rolę fałszywych sprzedających. Co do zasady próbują przedstawić ofierze wiarygodnie brzmiącą historię, by ukryć jej czujność i nakłonić na przykład do kliknięcia linku lub podania danych, które w ogóle nie są potrzebne do zrealizowania danego etapu zamówienia - na przykład do "otrzymania zapłaty" za towar.