Serwis DVB‑T2/HEVC. Przygotuj się na utrudnienia

Nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC będą w najbliższym czasie dalej serwisowane, zgodnie z planem Emitela. W różnych częściach kraju oznacza to chwilowe problemy z zasięgiem. Użytkownicy mogą się na to przygotować studiując harmonogram, by później "nie regulować odbiorników".