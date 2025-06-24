Serwis nadajników DVB‑T2. Przerwa techniczna

Nadajniki telewizji naziemnej DVB-T2 będą - jak co tydzień - tymczasowo wyłączane na potrzeby przeprowadzenia prac serwisowych. W różnych częściach Polski i w wybranych godzinach oznacza to planowaną przerwę w nadawaniu sygnału telewizji i radia. Na te utrudnienia można się przygotować.

W bieżącym tygodniu ponownie planowane są działania serwisantów przy utrzymaniu nadajników cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC. Dla oglądających oznacza to przerwy w dostępie do sygnału wybranych multipleksów. Zamiast denerwować się po zobaczeniu napisu "brak sygnału" na ekranie, lepiej sprawdzić, kiedy planowane są utrudnienia, a później po prostu je przeczekać.

Zwykle działania techników przy nadajnikach DVB-T2 trwają maksymalnie kilka godzin i realizowane są w najmniej uciążliwych porach dnia. Nie ma też reguły, czy dotyczą wszystkich, czy tylko wybranych multipleksów w danym regionie. W praktyce może więc okazać się, że mimo braku sygnału jednego z ulubionych kanałów, inny (na innym multipleksie) będzie w tym czasie dostępny.

Przerwy w działaniu nadajników DVB-T2

W najbliższym czasie prac serwisowych przy nadajnikach cyfrowej telewizji naziemnej można się spodziewać w następujących regionach:

  • wtorek (24 czerwca):
    1. TSR Pruchnik / wzn. Na Zadach
    2. RTON Elbląg / Jagodnik
    3. TSR Nowa Ruda / g. Świętej Anny
    4. RTCN Białogard / Sławoborze
    5. TSR Duszniki-Zdrój / Podgórze
    6. TSR Kulin / g. Grodziec
    7. TSR Trzęsacz
    8. RTON Kłodzko / Czarna Góra
    9. TSR Mieroszów / wzg. Cmentarne
    10. TSR Radków / g. Guzowata
    11. SLR Kalisz / Chełmce
    12. TSR Stronie Śląskie / os. Morawka
    13. TSR Szczytna / Szklana Góra
    14. SR Szczytna / g. Szczytnik
    15. SLR Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a
    16. RTCN Leżajsk / Giedlarowa
    17. TSR Lądek Zdrój / g. Dzielec
    18. TSR Słupiec / g. Kościelec
    19. TON Ogrodzieniec
    20. RON Tarnów / Lichwin
  • środa (25 czerwca):
    1. RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec
    2. RTON Zakopane / Gubałówka
    3. TSR Łapsze Wyżne / g. Grandeus
    4. TSR Grudziądz / ul. Kalinkowa
    5. TSR Jabłonka / g. Oskwarkowa
  • czwartek (26 czerwca):
    1. RTCN Konin / Żółwieniec
    2. SLR Kraków / Krzemionki
    3. RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły
    4. RTCN Łódź / Zygry
    5. TON Celiny Szlacheckie
    6. RTON Ostrołęka / Ławy
    7. RON Namysłów
  • piątek (27 czerwca): RON Lubaczów

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl

