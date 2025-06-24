Serwis nadajników DVB‑T2. Przerwa techniczna
Nadajniki telewizji naziemnej DVB-T2 będą - jak co tydzień - tymczasowo wyłączane na potrzeby przeprowadzenia prac serwisowych. W różnych częściach Polski i w wybranych godzinach oznacza to planowaną przerwę w nadawaniu sygnału telewizji i radia. Na te utrudnienia można się przygotować.
W bieżącym tygodniu ponownie planowane są działania serwisantów przy utrzymaniu nadajników cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC. Dla oglądających oznacza to przerwy w dostępie do sygnału wybranych multipleksów. Zamiast denerwować się po zobaczeniu napisu "brak sygnału" na ekranie, lepiej sprawdzić, kiedy planowane są utrudnienia, a później po prostu je przeczekać.
Zwykle działania techników przy nadajnikach DVB-T2 trwają maksymalnie kilka godzin i realizowane są w najmniej uciążliwych porach dnia. Nie ma też reguły, czy dotyczą wszystkich, czy tylko wybranych multipleksów w danym regionie. W praktyce może więc okazać się, że mimo braku sygnału jednego z ulubionych kanałów, inny (na innym multipleksie) będzie w tym czasie dostępny.
Przerwy w działaniu nadajników DVB-T2
W najbliższym czasie prac serwisowych przy nadajnikach cyfrowej telewizji naziemnej można się spodziewać w następujących regionach:
- wtorek (24 czerwca):
- TSR Pruchnik / wzn. Na Zadach
- RTON Elbląg / Jagodnik
- TSR Nowa Ruda / g. Świętej Anny
- RTCN Białogard / Sławoborze
- TSR Duszniki-Zdrój / Podgórze
- TSR Kulin / g. Grodziec
- TSR Trzęsacz
- RTON Kłodzko / Czarna Góra
- TSR Mieroszów / wzg. Cmentarne
- TSR Radków / g. Guzowata
- SLR Kalisz / Chełmce
- TSR Stronie Śląskie / os. Morawka
- TSR Szczytna / Szklana Góra
- SR Szczytna / g. Szczytnik
- SLR Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a
- RTCN Leżajsk / Giedlarowa
- TSR Lądek Zdrój / g. Dzielec
- TSR Słupiec / g. Kościelec
- TON Ogrodzieniec
- RON Tarnów / Lichwin
- środa (25 czerwca):
- RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec
- RTON Zakopane / Gubałówka
- TSR Łapsze Wyżne / g. Grandeus
- TSR Grudziądz / ul. Kalinkowa
- TSR Jabłonka / g. Oskwarkowa
- czwartek (26 czerwca):
- RTCN Konin / Żółwieniec
- SLR Kraków / Krzemionki
- RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły
- RTCN Łódź / Zygry
- TON Celiny Szlacheckie
- RTON Ostrołęka / Ławy
- RON Namysłów
- piątek (27 czerwca): RON Lubaczów
Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl