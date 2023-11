Serwis nadajników DVB-T2. Sprawdź, kiedy i gdzie będą utrudnienia

Poza bieżącymi działaniami techników, trzeba pamiętać o trwających do 8 grudnia pracach przy nadajniku RTCN Kraków / Chorągwica, odbywających się do 28 listopada działaniach przy RTCN Białogard / Sławoborze oraz zaplanowanych do 21 listopada pracach przy nadajniku RTON Lębork / Skórowo Nowe.