Serwis nadajników DVB-T2. Możliwe utrudnienia w telewizji

Dodatkowo warto mieć na względzie przygotowania do zmiany standardu nadawania w przypadku MUX-3. To efekt ubiegłorocznej decyzji, zgodnie z którą kanały z tego multipleksu mogą być nadawane w starszym standardzie DVB-T do końca 2023 roku. Przygotowania do przełączenia multipleksu na nowy standard także może oznaczać tymczasowe problemy z odbiorem telewizji.