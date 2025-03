Serwis nadajników DVB‑T2. Utrudnienia w wielu miejscach

Nowy tydzień to kolejne zaplanowane prace serwisowe przy nadajnikach telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC . Firma Emitel odpowiedzialna za działania techniczne na bieżąco aktualizuje harmonogram, z którego wynika, w jakich rejonach kraju należy przygotować się na utrudnienia.

To cenne informacje, gdy na ekranie zobaczy się "brak sygnału" - zamiast zmieniać ustawienia TV, lepiej sprawdzić czy to nie planowana przerwa. Wówczas wystarczy uzbroić się w chwilę cierpliwości i zaczekać, nim sygnał zostanie przywrócony. Prace techniczne przy nadajnikach DVB-T2 zwykle wykonywane są co najwyżej przez kilka godzin, najczęściej w nocy lub wczesnym rankiem.