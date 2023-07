Sklep Google Play: 10 szkodliwych aplikacji, które lepiej usunąć

Szkodliwe aplikacje na Androida trafiające go oficjalnego sklepu Google Play niestety są regularnym problemem dla użytkowników. Zespół SecneurX opublikował w mediach społecznościowych listę kolejnych programów, które są na różne sposoby fałszywe. W części wykryto oprogramowanie Joker (które może m.in. wykradać dane użytkownika Androida), inne z kolei tylko udają programy do zadań, które opisane są w sklepie, w praktyce służąc na przykład tylko jako narzędzie do wyświetlania reklam.