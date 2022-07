Sklep Google Play. Google wycofuje się z niedawnej zmiany

Według najnowszej koncepcji Google sekcja dotycząca uprawnień miała być zastąpiona sekcją na temat danych gromadzonych przez aplikację. Opis ten jednak przygotować mieli sami twórcy, więc mogli tam po prostu skłamać. Jak czytamy w The Verge, Google wycofa się z tego planu.

Wpływ na zmianę decyzji Google miały mieć opinie użytkowników. Sekcja dotycząca uprawnień ma niebawem wrócić do Sklepu Play. To dobra wiadomość pod względem bezpieczeństwa użytkowników. Teraz łatwiej będzie ocenić intencje twórców danej aplikacji - czy aby na pewno dostęp do mikrofonu jest potrzebny aplikacji pogodowej? Jeśli ktoś uzna, że nie, w prosty sposób może odrzucić daną apkę.