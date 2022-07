Absurdalna zmiana w Google Play: teraz trzeba zaufać człowiekowi

W praktyce oznacza to, że przed instalacją wybranej aplikacji można przeczytać jedynie deklarację twórcy odnośnie wykorzystania danych (i założyć przy tym, że formularz został wypełniony rzetelnie), a nie automatycznie generowaną listę uprawnień technicznie niezbędnych w Androidzie np. do działania nawigacji (poprzez dostęp do odczytów GPS) czy dyktafonu (dzięki dostępowi do nagrywania dźwięku przez mikrofon).