Sklep Google Play i trojany. 11 aplikacji do usunięcia

Specjaliści bezpieczeństwa z Dr. Web podsumowali zagrożenia, które udało się zidentyfikować w sklepie Google Play pod koniec ubiegłego roku. Analiza wskazuje przede wszystkim na fałszywe aplikacje przypisywane do rodziny FakeApp oraz zainfekowane trojanem Joker .

Ta ostatnia grupa wydaje się być największym zagrożeniem dla użytkowników. Joker to trojan bankowy, zdolny między innymi do odczytywania SMS-ów, zawartości książki adresowej, a nawet przechwytywania ekranu. Ponadto potrafi zapisywać użytkownika do niechcianych usług premium, narażając na dodatkowe koszty.