Sklep Google Play i wycofana aplikacja. Usuń ją z telefonu

Sklep Google Play co do zasady oferuje tylko aplikacje, które trafił do niego i zostały przeanalizowane przez zabezpieczenie Play Protect. Jak każdy mechanizm, także ten bywa jednak omylny i czasem do sklepu trafiają programy, które w praktyce mogą zainfekować urządzenia z Androidem. Serwis gizchina.com zwraca uwagę na usuniętą niedawno z tego powodu aplikację QR Reader & File Manager. Program okazał się być zawierać trojana bankowego Anatsa.