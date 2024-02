Telefon "z banku". W najgorszym przypadku wykonaj trzy kroki

CERT Orange Polska zaapelował o ostrożność w związku z nieustannie obecnymi w cyberprzestrzeni wyłudzeniami "na bankowca". Oszuści stosują tu przede wszystkim socjotechnikę, sugerując przyszłej ofierze, że jej pieniądze na koncie są w jakiś sposób zagrożenie i konieczne jest podjęcie działań, by je zabezpieczyć. Naturalnie nie ma to związku z rzeczywistością, ale "dobry" atakujący poradzi sobie, by nakłonić nieświadomą zagrożenia osobę do działania. To pierwszy etap prowadzący do wyłudzenia pieniędzy.